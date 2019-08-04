Traffico Roma del 04-08-2019 ore 13:30
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UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL
RACCORDO TRA LE USCITE BUFALOTTA E NOMENTANA.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE.
RICORDIAMO IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI, ATTIVO SINO ALLE 22:00 SULL’INTERA
RETE VIARIA NAZIONALE SALVO I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE.
AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE DIVIETO DI TRANSITO, FINO
ALLA MEZZANOTTE, IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO
TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE..
AL VIA DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A
DELLA METROPOLITANA RESTERÀ INTTERROTTA NELLA TRATTA ANAGNINA-TERMINI PER
LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. INOLTRE, PER
MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA CENTRALE SEMPRE FINO AL 13 AGOSTO
RIMARRÀ SOSPESA LA ZTL A1 DEL TRIDENTE, QUINDI VARCHI APERTI E LIBERO
ACCESSO.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma