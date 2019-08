Traffico Roma del 04-08-2019 ore 13:30

UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL

RACCORDO TRA LE USCITE BUFALOTTA E NOMENTANA.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE.

RICORDIAMO IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI, ATTIVO SINO ALLE 22:00 SULL’INTERA

RETE VIARIA NAZIONALE SALVO I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE.

AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE DIVIETO DI TRANSITO, FINO

ALLA MEZZANOTTE, IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO

TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE..

AL VIA DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO

SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA:

TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA

IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A

DELLA METROPOLITANA RESTERÀ INTTERROTTA NELLA TRATTA ANAGNINA-TERMINI PER

LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. INOLTRE, PER

MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA CENTRALE SEMPRE FINO AL 13 AGOSTO

RIMARRÀ SOSPESA LA ZTL A1 DEL TRIDENTE, QUINDI VARCHI APERTI E LIBERO

ACCESSO.

