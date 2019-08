Traffico Roma del 04-08-2019 ore 14:30

TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE

ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI

PROBLEMATICHE DI RILIEVO.

AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE DIVIETO DI TRANSITO, FINO

ALLA MEZZANOTTE, IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO

TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, INIZIERANNO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO

SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA:

TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA

IL TRASPORTO PUBBLICO: FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA

RESTERÀ INTTERROTTA PER LAVORI NELLA TRATTA ANAGNINA-TERMINI PER LAVORI DI

RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; IN QUESTO TRATTO COLLEGAMENTO IL SARÀ COMUNQUE

GARANTITO DA BUS

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI.

DA LUNEDÌ 5 AGOSTO SARÀ ATTIVATA LA SECONDA LINEA DI BUS ELETTRICI, LA 117

CHE COLLEGHERÀ PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO A LARGO CHIGI. LA LINEA 117

SARÀ ATTIVA NEI GIORNI FERIALI DALLE ORE 7.15 ALLE ORE 20.15.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

