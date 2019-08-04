Traffico Roma del 04-08-2019 ore 14:30
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TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE
ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI
PROBLEMATICHE DI RILIEVO.
AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE DIVIETO DI TRANSITO, FINO
ALLA MEZZANOTTE, IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO
TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, INIZIERANNO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA
IL TRASPORTO PUBBLICO: FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA
RESTERÀ INTTERROTTA PER LAVORI NELLA TRATTA ANAGNINA-TERMINI PER LAVORI DI
RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; IN QUESTO TRATTO COLLEGAMENTO IL SARÀ COMUNQUE
GARANTITO DA BUS
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI.
DA LUNEDÌ 5 AGOSTO SARÀ ATTIVATA LA SECONDA LINEA DI BUS ELETTRICI, LA 117
CHE COLLEGHERÀ PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO A LARGO CHIGI. LA LINEA 117
SARÀ ATTIVA NEI GIORNI FERIALI DALLE ORE 7.15 ALLE ORE 20.15.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma