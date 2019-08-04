Traffico Roma del 04-08-2019 ore 15:30
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TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE , ANCHE IN CITTA’ NON CI SONO
SEGNLA ZIONI DI RILIEVO.
AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE CHIUSA FINO ALLA
MEZZANOTTE, VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI
A CORSO DUCA DI GENOVA .
DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, INIZIERANNO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA.
TRASPORTO PUBBLICO: FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA
RESTERÀ INTTERROTTA PER LAVORI NELLA TRATTA ANAGNINA-TERMINI; IN QUESTO
TRATTO IL COLLEGAMENTO SARÀ COMUNQUE GARANTITO DA BUS. SERVIZIO METRO
REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma