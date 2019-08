Traffico Roma del 04-08-2019 ore 15:30

TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE , ANCHE IN CITTA’ NON CI SONO

SEGNLA ZIONI DI RILIEVO.



AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE CHIUSA FINO ALLA

MEZZANOTTE, VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI

A CORSO DUCA DI GENOVA .



DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, INIZIERANNO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO

SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA:

TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA.



TRASPORTO PUBBLICO: FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA

RESTERÀ INTTERROTTA PER LAVORI NELLA TRATTA ANAGNINA-TERMINI; IN QUESTO

TRATTO IL COLLEGAMENTO SARÀ COMUNQUE GARANTITO DA BUS. SERVIZIO METRO

REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI.



