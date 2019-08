Traffico Roma del 04-08-2019 ore 16:30

TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE

ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI

PROBLEMATICHE DI RILIEVO.

AL PRENESTINO LABICANO PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE

CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE VIA LEONARDO BUFALINI TRA VIA CASILINA E VIA

GIOVANNI MAGGI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, INIZIERANNO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO

SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA:

TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA.

IL TRASPORTO PUBBLICO:

PER LAVORI, FINO AL 13 AGOSTO, LA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA RESTERÀ

INTTERROTTA NELLA TRATTA ANAGNINA-TERMINI; IN QUESTO TRATTO COLLEGAMENTO IL

SARÀ COMUNQUE GARANTITO DA BUS. SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI

E BATTISTINI.

PER AGEVOLARE LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA CENTRALE SEMPRE FINO AL 13 AGOSTO

RIMARRÀ SOSPESA LA ZTL A1 DEL TRIDENTE: QUINDI VARCHI APERTI E LIBERO

ACCESSO.

RICORDIAMO INFINE LO SCIOPERO DI OGGI DEI CASELLANTI AUTOSTRADALI:

POSSIBILI DISAGI DALLE 18:00 DI OGGI ALLE 02:00 DI DOMANI MATTINA.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L'800 18 34 34.

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

