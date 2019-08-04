Traffico Roma del 04-08-2019 ore 17:30
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TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE
ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI
PROBLEMATICHE DI RILIEVO.
AL LIDO DI OSTIA, MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE-IN VIALE DELLE REPUBBLICHE
MARINARE, CHIUSA LA TRAFFICO FINO ALLA MEZZANOTTE DA LUNGOMARE TOSCANELLI A
CORSO DUCA DI GENOVA.
DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, INIZIERANNO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA.
IL TRASPORTO PUBBLICO:
PER LAVORI, FINO AL 13 AGOSTO, LA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA RESTERÀ
INTTERROTTA NELLATRATTA ANAGNINA-TERMINI; IN QUESTO TRATTO COLLEGAMENTO IL
SARÀ COMUNQUE GARANTITO DA BUS. SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI
E BATTISTINI.
PER AGEVOLARE LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA CENTRALE, SEMPRE FINO AL 13
AGOSTO, RIMARRÀ SOSPESA LA ZTL A1 DEL TRIDENTE: QUINDI VARCHI APERTI E
LIBERO ACCESSO.
RICORDIAMO INFINE LO SCIOPERO DI OGGI DEI CASELLANTI AUTOSTRADALI:
POSSIBILI DISAGI DALLE 18:00 DI OGGI ALLE 02:00 DI DOMANI MATTINA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma