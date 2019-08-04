Traffico Roma del 04-08-2019 ore 18:30
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TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE
SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DA CASTEL ROMANO A
CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON
CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO.
AL LIDO DI OSTIA, MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE IN VIALE DELLE REPUBBLICHE
MARINARE, CHIUSA LA TRAFFICO FINO ALLA MEZZANOTTE DA LUNGOMARE TOSCANELLI A
CORSO DUCA DI GENOVA.
IL TRASPORTO PUBBLICO:
PER LAVORI, FINO AL 13 AGOSTO, LA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA RESTERÀ
INTTERROTTA NELLATRATTA ANAGNINA-TERMINI; IN QUESTO TRATTO COLLEGAMENTO IL
SARÀ COMUNQUE GARANTITO DA BUS. SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI
E BATTISTINI.
PER AGEVOLARE LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA CENTRALE, SEMPRE FINO AL 13
AGOSTO, RIMARRÀ SOSPESA LA ZTL A1 DEL TRIDENTE: QUINDI VARCHI APERTI E
LIBERO ACCESSO.
RICORDIAMO INFINE LO SCIOPERO DI OGGI DEI CASELLANTI AUTOSTRADALI:
POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 02:00 DI DOMANI MATTINA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma