Traffico Roma del 04-08-2019 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA LAURENTINA ALLA VIA
APPIA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA
IN DIREZIONE ROMA.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON
CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, FINO AL 2
SETTEMBRE, RIMANE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII NEL TUNNEL DA PINETA
SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO.
IL TRASPORTO PUBBLICO:
FINO AL 13 AGOSTO, PER LAVORI, LA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA RESTERÀ
INTTERROTTA NELLA TRATTA ANAGNINA-TERMINI, NELLE DUE DIREZIONI.
IN QUESTO TRATTO COLLEGAMENTO IL SARÀ COMUNQUE GARANTITO DA BUS. SERVIZIO
METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI, IN ENRAMBI I SENSI DI
MARCIA.
PER AGEVOLARE LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA CENTRALE, SEMPRE FINO AL 13
AGOSTO, RIMARRÀ SOSPESA LA ZTL A1 DEL TRIDENTE: QUINDI VARCHI APERTI E
LIBERO ACCESSO.
RICORDIAMO INFINE LO SCIOPERO DI OGGI DEI CASELLANTI AUTOSTRADALI:
POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 02:00 DI DOMANI MATTINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma