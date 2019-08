Traffico Roma del 04-08-2019 ore 19:30

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA LAURENTINA ALLA VIA

APPIA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA

SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA

IN DIREZIONE ROMA.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON

CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO.

RICORDIAMO CHE PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, FINO AL 2

SETTEMBRE, RIMANE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII NEL TUNNEL DA PINETA

SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO.

IL TRASPORTO PUBBLICO:

FINO AL 13 AGOSTO, PER LAVORI, LA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA RESTERÀ

INTTERROTTA NELLA TRATTA ANAGNINA-TERMINI, NELLE DUE DIREZIONI.

IN QUESTO TRATTO COLLEGAMENTO IL SARÀ COMUNQUE GARANTITO DA BUS. SERVIZIO

METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI, IN ENRAMBI I SENSI DI

MARCIA.

PER AGEVOLARE LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA CENTRALE, SEMPRE FINO AL 13

AGOSTO, RIMARRÀ SOSPESA LA ZTL A1 DEL TRIDENTE: QUINDI VARCHI APERTI E

LIBERO ACCESSO.

RICORDIAMO INFINE LO SCIOPERO DI OGGI DEI CASELLANTI AUTOSTRADALI:

POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 02:00 DI DOMANI MATTINA.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

