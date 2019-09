Traffico Roma del 04-09-2019 ore 08:00

RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA

CASILINA E VIA ARDEATINA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO, LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA

FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, VERSO ROMA.

SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ

DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO.

INCOLONNATO IL TRAFFICO ANCHE LUNGO VIA FLAMINIA NUOVA. TRA IL RACCORDO

ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ.

LUNGO LA VIA PONTINA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL

DI DECIMA, VERSO L’EUR.

SU VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER CORSO

DI FRANCIA, SI REGISTRANO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IL

TERMINE DEI LAVORI È PROGRAMMATO PER IL 13 SETTEMBE PROSSIMO.

ANCORA CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI TRA

L’INGRESSO DI VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA, IN DIREZIONE

NOMENTANA.

LAVORI DI MANUTENZIONE AI BINARI DEI TRAM IN VIALE REGINA MARGHERITA, TRA

VIA NOMENTANA E PIAZZA SASSARI.

TUTTI I GIORNI DALLE ORE 18.30 SINO A FINE SERVIZIO, I TRAM DELLE LINEE 2-3-

19 SARANNO INTERESSATI DA MODIFICHE.

IL TERMINE DEI LAVORI, IL PROSSIMO VENERDI 6 SETTEMBRE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma