Traffico Roma del 04-09-2019 ore 09:00
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RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA
CASILINA E VIA ARDEATINA.
TRAFFICO INTENSO E CODE A TRATTI, LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL
RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, VERSO ROMA.
E CODE ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST, TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E
VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI, INVECE, VERSO LO STADIO OLIMPICO, TRA VIA SALARIA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI.
SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ
DELL’AREOPORTO DELL’URBE, TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL
CENTRO.
INCOLONNATO IL TRAFFICO ANCHE LUNGO VIA FLAMINIA NUOVA. TRA LABARO E VIA
DEI DUE PONTI, SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ.
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA, CODE SU VIA CASSIA TRA VIA BARBARANO ROMANO E VIA
DI GROTTAROSSA.
SU VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER CORSO
DI FRANCIA, SI REGISTRANO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA VIA
DEL FORO ITALICO, E PIAZZALE MARESCIALLO DIAZ.
IL TERMINE DEI LAVORI È PROGRAMMATO PER IL 13 SETTEMBE PROSSIMO.
LUNGO IL MURO TORTO ANCORA CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO
IGNAZIO GUIDI TRA L’INGRESSO DI VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA,
IN DIREZIONE NOMENTANA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma