Traffico Roma del 04-09-2019 ore 09:00

RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA

CASILINA E VIA ARDEATINA.

TRAFFICO INTENSO E CODE A TRATTI, LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL

RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, VERSO ROMA.

E CODE ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST, TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E

VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI, INVECE, VERSO LO STADIO OLIMPICO, TRA VIA SALARIA E VIA DEI

CAMPI SPORTIVI.

SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ

DELL’AREOPORTO DELL’URBE, TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL

CENTRO.

INCOLONNATO IL TRAFFICO ANCHE LUNGO VIA FLAMINIA NUOVA. TRA LABARO E VIA

DEI DUE PONTI, SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ.

SEMPRE IN DIREZIONE ROMA, CODE SU VIA CASSIA TRA VIA BARBARANO ROMANO E VIA

DI GROTTAROSSA.

SU VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER CORSO

DI FRANCIA, SI REGISTRANO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA VIA

DEL FORO ITALICO, E PIAZZALE MARESCIALLO DIAZ.

IL TERMINE DEI LAVORI È PROGRAMMATO PER IL 13 SETTEMBE PROSSIMO.

LUNGO IL MURO TORTO ANCORA CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO

IGNAZIO GUIDI TRA L’INGRESSO DI VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA,

IN DIREZIONE NOMENTANA.

