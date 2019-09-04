Traffico Roma del 04-09-2019 ore 09:30
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CODE A TRATTI, SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIALE PARCO DE MEDICI E VIA DEL
CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.
CODE A TRATTI LUNGO IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA
CASILINA E VIA ARDEATINA.
SI RALLENTA ANCHE IN ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA OSTIENSE, E TRA
TOR BELLA MONACA E VIA TIBURTINA.
INCIDENTE E RALLENTAMENTI, LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, IN PROSSIMITÀ
DI VIA DI TOR CERVARA, VERSO ROMA.
CODE LUNGO LA TANGENZIALE EST, TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE
CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI.
CODE A TRATTI ANCHE, TRA IL BIVIO A 24 E VIA TIBURTINA, E TRA VIA DEI MONTI
TIBURTINI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ
DELL’AREOPORTO DELL’URBE, TRA VIA CORTONA E LA TANGENZIALE EST, IN ENTRAMBE
I SENSI.
INCOLONNATO IL TRAFFICO ANCHE LUNGO VIA FLAMINIA NUOVA. TRA LABARO E VIA
DEI DUE PONTI, SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ.
SU VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER CORSO
DI FRANCIA, SI REGISTRANO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA VIA
DEL FORO ITALICO, E PIAZZALE MARESCIALLO DIAZ.
IL TERMINE DEI LAVORI È PROGRAMMATO PER IL 13 SETTEMBE PROSSIMO.
LUNGO IL MURO TORTO ANCORA CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO
IGNAZIO GUIDI TRA L’INGRESSO DI VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA,
IN DIREZIONE NOMENTANA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma