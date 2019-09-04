Traffico Roma del 04-09-2019 ore 11:30
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INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNATO IL
TRAFFICO, TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIENSE.
CODE, PER TRAFFICO INTENSO, LUNGO LA ROMA FIUMICINO, TRA VIA DELLA MAGLIANA
E VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE EUR.
SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ
DELL’AREOPORTO DELL’URBE, TRA VIA CORTONA E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL
CENTRO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO, ANCHE LUNGO VIA FLAMINIA NUOVA, TRA VIA DI
GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI.
SU VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER CORSO
DI FRANCIA, SI REGISTRANO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA VIA DEL FORO
ITALICO, E LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ.
IL TERMINE DEI LAVORI È PROGRAMMATO PER IL 13 SETTEMBE PROSSIMO.
LUNGO IL MURO TORTO ANCORA CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO
IGNAZIO GUIDI TRA L’INGRESSO DI VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA,
IN DIREZIONE NOMENTANA.
AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE A PARTIRE DA VIA DEL GALOPPATOIO.
NEL QUARTIERE PRENESTINO, CHIUSA VIA LABICO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, TRA
VIA POLICASTRO E IL CIVICO 122 IN DIREZIONE VIA CORI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma