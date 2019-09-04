Traffico Roma del 04-09-2019 ore 13:30
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RIAPERTO, LUNGO IL MURO TORTO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI, PRECEDENTEMENTE
CHIUSO TRA VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA.
ANCHE IN ZONA BRAVETTA, RIEPERTA VIA DEI BENTIVOGLIO.
INCIDENTE NEL QUARTIERE LABICANO, CODE LUNGO VIA ANGELO BARARDI, IN
PROSSIMITÀ DI VIA PIETRO ROVETTI.
SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ
DELL’AREOPORTO DELL’URBE, TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL
CENTRO.
SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII, VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI.
LUNGO VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER
CORSO DI FRANCIA, SI REGISTRANO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA VIA DEL
FORO ITALICO, E LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ.
IL TERMINE DEI LAVORI È PROGRAMMATO PER IL 13 SETTEMBE PROSSIMO.
NEL QUARTIERE PRENESTINO, CHIUSA VIA LABICO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, TRA
VIA POLICASTRO E IL CIVICO 122 IN DIREZIONE VIA CORI.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma