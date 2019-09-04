Traffico Roma del 04-09-2019 ore 14:30
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RIAPERTO AL TRAFFICO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI, PRECEDENTEMENTE CHIUSO
TRA VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA.
ANCHE IN ZONA BRAVETTA, RIEPERTA VIA DEI BENTIVOGLIO.
SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ
DELL’AREOPORTO DELL’URBE, TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO
IL CENTRO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA FRATELLI BONNET IN PROSSIMITA’ DI
VIA DEL VASCELLO.
RALLENTAMENTI E CODE LUNGO VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN
PROSSIMITÀ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,.IL TERMINE DEI
LAVORI È PROGRAMMATO PER IL PROSSIMO 13 SETTEMBE.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TECNICI DEI
VIGILI DEL FUOCO SULL’ACQUEDOTTO FELICE.
NEL QUARTIERE PRENESTINO, CHIUSA VIA LABICO, PER ACCERTAMENTI TECNICI,
ALL’ALTEZZA DI VIA POLICASTRO IN DIREZIONE DI VIA CORI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI LARGO
BEATO PLACIDO RICCARDI.
AL PORTUENSE PER UNA VORAGINE, CHIUSA VIA VALAGUSSA TRA VIA DEI SILVESTRINI
E VIA DANTE DE BLASI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma