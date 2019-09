Traffico Roma del 04-09-2019 ore 17:00

RIAPERTO AL TRAFFICO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI, PRECEDENTEMENTE CHIUSO

TRA VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA.

ANCHE IN ZONA BRAVETTA, RIEPERTA VIA DEI BENTIVOGLIO.

SULLA VIA FLAMINIA IL TRAFFICO RALLENTA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CON UN

VEICOLO IN FIAMME IN PROSSIMITA’ DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’.

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA

VIALE OCEANIA E VIALE DELL’OCEANO PACIFICO VERSO IL RACCORDO.

SU VIA SALARIA, RALLENTAMENTI , PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN

PROSSIMITÀ DI VIA GAIOLE IN CHIANTI, VERSO IL CENTRO.

RALLENTAMENTI E CODE LUNGO VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN

PROSSIMITÀ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,.

IL TERMINE DEI LAVORI È PROGRAMMATO PER IL PROSSIMO 13 SETTEMBE.

NEL QUARTIERE PRENESTINO, CHIUSA VIA LABICO, PER ACCERTAMENTI TECNICI,

ALL’ALTEZZA DI VIA POLICASTRO IN DIREZIONE DI VIA CORI.

AL PORTUENSE PER UNA VORAGINE, CHIUSA VIA VALAGUSSA TRA VIA DEI SILVESTRINI

E VIA DANTE DE BLASI

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma