Traffico Roma del 04-09-2019 ore 18:00

SULLA VIA FLAMINIA IL TRAFFICO E’ IN CODA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CON UN

VEICOLO IN FIAMME IN PROSSIMITA’ DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’.

RALLENTAMENTI PER CURIOSI IN DIREZIONE OPPOSTA.

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA OTTAVIO GASPARRI

ALL’ALTEZZA DELLA PIAZZETTA DEL BEL RESPIRO IN DIREZIONE LEONE XIII

STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORREVECCHIA NEI PRESSI DI VIA MONTEBRUNO.

SU VIA SALARIA, RALLENTAMENTI , PER LAVORI TRA VIA CORTONA E VIA GAIOLE IN

CHIANTI, VERSO LA TANGENZIALE.

RIAPERTO AL TRAFFICO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI, PRECEDENTEMENTE CHIUSO

TRA VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA.

RALLENTAMENTI E CODE LUNGO VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN

PROSSIMITÀ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,.

IL TERMINE DEI LAVORI È PROGRAMMATO PER IL PROSSIMO 13 SETTEMBE.

A SEGUITO DEL DANNEGGIAMENTO DELLA RETE ELETTRICA DI VIA PRENESTINA ALTEZZA

VIA GIOVAN BATTISTA VALENTE , LA LINEA TRAM 14 LIMITA IL SERVIZIO A PIAZZA

DEI GERANI NELLA TRATTA PRENESTINA/BRESADOLA/TOGLIATTI. IN FASE DI

ATTIVAZIONE IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI

SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma