Traffico Roma del 04-09-2019 ore 18:30
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO TRA LA TRIONFALE E
LA VIA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA. PIU’ AVANTI IL TRAFFICO RALLENTA
TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA.
RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA ROMA
NAPOLI
PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA APPIA PIGNATELLI TRA VICOLO
DELLA BASILICA E VIA DELL’ALMONE IN DIREZIONE GRA.
SU VIA SALARIA, RALLENTAMENTI , PER LAVORI TRA VIA CORTONA E VIA GAIOLE IN
CHIANTI, VERSO LA TANGENZIALE.
RIAPERTO AL TRAFFICO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI, PRECEDENTEMENTE CHIUSO
TRA VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA.
RALLENTAMENTI E CODE LUNGO VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN
PROSSIMITÀ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,.IL TERMINE DEI
LAVORI È PROGRAMMATO PER IL PROSSIMO 13 SETTEMBE.
A SEGUITO DEL DANNEGGIAMENTO DELLA RETE ELETTRICA DI VIA PRENESTINA ALTEZZA
VIA GIOVAN BATTISTA VALENTE , LA LINEA TRAM 14 LIMITA IL SERVIZIO A PIAZZA
DEI GERANI NELLA TRATTA PRENESTINA/BRESADOLA/TOGLIATTI. IN FASE DI
ATTIVAZIONE IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
34
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma