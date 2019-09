Traffico Roma del 04-09-2019 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO TRA LA TRIONFALE E

LA VIA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA. PIU’ AVANTI IL TRAFFICO RALLENTA

TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA.

RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA ROMA

NAPOLI

PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA APPIA PIGNATELLI TRA VICOLO

DELLA BASILICA E VIA DELL’ALMONE IN DIREZIONE GRA.

SU VIA SALARIA, RALLENTAMENTI , PER LAVORI TRA VIA CORTONA E VIA GAIOLE IN

CHIANTI, VERSO LA TANGENZIALE.

RIAPERTO AL TRAFFICO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI, PRECEDENTEMENTE CHIUSO

TRA VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA.

RALLENTAMENTI E CODE LUNGO VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN

PROSSIMITÀ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,.IL TERMINE DEI

LAVORI È PROGRAMMATO PER IL PROSSIMO 13 SETTEMBE.

A SEGUITO DEL DANNEGGIAMENTO DELLA RETE ELETTRICA DI VIA PRENESTINA ALTEZZA

VIA GIOVAN BATTISTA VALENTE , LA LINEA TRAM 14 LIMITA IL SERVIZIO A PIAZZA

DEI GERANI NELLA TRATTA PRENESTINA/BRESADOLA/TOGLIATTI. IN FASE DI

ATTIVAZIONE IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34

34

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma