Traffico Roma del 04-09-2019 ore 20:00

SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE PER TRAFFICO TRA LA TRIONFALE E LA VIA

FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA. PIU’ AVANTI IL TRAFFICO RALLENTA TRA LA

NOMENTANA E LA PRENESTINA.

RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA VIA

ARDEATINA

PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI

VIA ALFREDO PARETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA AURELIA TRA LARGO PERASSI

E LA CIRCONVALLAZOINE AURELIA IN DREZIONE CENTRO E SUL LUNGOTEVERE DE’

CENTI ALL’ALTEZZA DI VIA ARENULA VERSO PONTE FLAMINIO.

SU VIA SALARIA, RALLENTAMENTI , PER LAVORI TRA VIA CORTONA E VIA GAIOLE IN

CHIANTI, VERSO LA TANGENZIALE.

RALLENTAMENTI E CODE LUNGO VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN

PROSSIMITÀ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,.

IL TERMINE DEI LAVORI È PROGRAMMATO PER IL PROSSIMO 13 SETTEMBE.

A SEGUITO DEL DANNEGGIAMENTO DELLA RETE ELETTRICA DI VIA PRENESTINA ALTEZZA

VIA GIOVAN BATTISTA VALENTE , LA LINEA TRAM 14 LIMITA IL SERVIZIO A PIAZZA

DEI GERANI NELLA TRATTA PRENESTINA/BRESADOLA/TOGLIATTI ATTIVATO IL

SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34

34

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma