Traffico Roma del 04-10-2019 ore 07:30

CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E

VIA ARDEATINA.

RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI,

VERSO IL CENTRO.

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

VERSO LA TANGENZIALE

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST.

FILE ANCHE LUNGO VIA TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI .

CODE A TRATTI LUNGO LA STATALE PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI

DECIMA, VERSO ROMA.

MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA IN CENTRO DEI LAVORATORI WHIRLPOOL. LA

PARTENZA ALLE 09 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA CON ARRIVO IN VIA MOLISE NEI

PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI

SINO ALLE ORE 14.00. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS DI ZONA.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma