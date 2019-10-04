Traffico Roma del 04-10-2019 ore 08:00
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CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E
VIA ARDEATINA.
RALLENTANTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA VIA BOCCEA E LA PISANA E PIU’
AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA PONTINA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE
PONTI, VERSO IL CENTRO.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
VERSO LA TANGENZIALE
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST.
FILE ANCHE LUNGO VIA TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE DI TORRE MAURA ALL’ALTEZZA DI
VIA DEL FOSSO DI SANTA MAURA .
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO IN
PROSSIMITA’ DI VIA CASTELRAIMONDO VERSO LA TIBURTINA.
CODE A TRATTI LUNGO LA STATALE PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI
DECIMA, VERSO ROMA.
MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA IN CENTRO DEI LAVORATORI WHIRLPOOL. LA
PARTENZA ALLE 09 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA CON ARRIVO IN VIA MOLISE NEI
PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI
DISAGI SINO ALLE ORE 14.00. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS DI ZONA.
OGGI SI FESTEGGIA SAN FRANCESCO D’ASSISI, PATRONO D’ITALIA. ALLE 9.45 E’
PREVISTA , IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI, LA DEPOSIZIONE DI UN OMAGGIO
FLOREALE PRESSO IL MONUMENTO DEL SANTO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma