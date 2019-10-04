Traffico Roma del 04-10-2019 ore 09:00
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UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL
RACCORDO TRA LA VIA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO. PIU’ AVANTI SI STA’ IN
FILA TRA LA VIA PISANA E LA VIA DEL MARE E TRA LA PRENESTINA E LA VIA
TIBURTINA.
CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA
ARDEATINA.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE
PONTI, IN ENTRATA IN CITTA’.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA CASAL DEL MARMO E VIA
GIUSEPPE BARELLAI VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI IN VIA DEI PRATI FISCALI TRA LARGO VALTOURNANCHE E VIA
SALARIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE DI TORRE MAURA ALL’ALTEZZA DI
VIA DEL FOSSO DI SANTA MAURA .
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO IN
PROSSIMITA’ DI VIA CASTELRAIMONDO VERSO LA TIBURTINA.
MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA IN CENTRO DEI LAVORATORI WHIRLPOOL. LA
PARTENZA ALLE 09 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA CON ARRIVO IN VIA MOLISE NEI
PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI
DISAGI SINO ALLE ORE 14.00. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS DI ZONA.
OGGI SI FESTEGGIA SAN FRANCESCO D’ASSISI, PATRONO D’ITALIA. ALLE 9.45 E’
PREVISTA , IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI, LA DEPOSIZIONE DI UN OMAGGIO
FLOREALE PRESSO IL MONUMENTO DEL SANTO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma