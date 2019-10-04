Traffico Roma del 04-10-2019 ore 09:30
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UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL
RACCORDO TRA LA CASSIA VEIENTANA E CASAL DEL MARMO. PIU’ AVANTI SI STA’ IN
FILA TRA LA VIA PISANA E LA VIA DEL MARE E TRA LA PRENESTINA E LA VIA
TIBURTINA.
CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA
ARDEATINA.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E VIA BASSANO
ROMANO E PIU’ AVANTI TRA VIA BARBARANO ROMANO E VIA DEI DUE PONTI IN
DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE DALLA NOMENTANA ALLA VIA SALARIA IN
DIREZIONE STADIO
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA CASAL DEL MARMO E VIA
GIUSEPPE BARELLAI VERSO IL CENTRO
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO VIA CASILINA NEI PRESSI DI VIA ANGELO
BERARDI
STESSA SITUAZIONE ANCHE AL TUFELLO IN VIA DELLE ISOLE CURZONALE NEI PRESSI
DI VIA MONTE PETROSO
MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA IN CENTRO DEI LAVORATORI WHIRLPOOL. IL CORTEO
E’ PARTITO ALLE 09 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER ARRIVARE IN VIA MOLISE
NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI
DISAGI SINO ALLE ORE 14.00. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS DI ZONA.
OGGI SI FESTEGGIA SAN FRANCESCO D’ASSISI, PATRONO D’ITALIA. ALLE 9.45 E’
PREVISTA , IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI, LA DEPOSIZIONE DI UN OMAGGIO
FLOREALE PRESSO IL MONUMENTO DEL SANTO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34..
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma