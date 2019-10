Traffico Roma del 04-10-2019 ore 09:30

UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL

RACCORDO TRA LA CASSIA VEIENTANA E CASAL DEL MARMO. PIU’ AVANTI SI STA’ IN

FILA TRA LA VIA PISANA E LA VIA DEL MARE E TRA LA PRENESTINA E LA VIA

TIBURTINA.

CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA

ARDEATINA.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E VIA BASSANO

ROMANO E PIU’ AVANTI TRA VIA BARBARANO ROMANO E VIA DEI DUE PONTI IN

DIREZIONE CENTRO.

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE DALLA NOMENTANA ALLA VIA SALARIA IN

DIREZIONE STADIO

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA CASAL DEL MARMO E VIA

GIUSEPPE BARELLAI VERSO IL CENTRO

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO VIA CASILINA NEI PRESSI DI VIA ANGELO

BERARDI

STESSA SITUAZIONE ANCHE AL TUFELLO IN VIA DELLE ISOLE CURZONALE NEI PRESSI

DI VIA MONTE PETROSO

MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA IN CENTRO DEI LAVORATORI WHIRLPOOL. IL CORTEO

E’ PARTITO ALLE 09 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER ARRIVARE IN VIA MOLISE

NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI

DISAGI SINO ALLE ORE 14.00. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS DI ZONA.

OGGI SI FESTEGGIA SAN FRANCESCO D’ASSISI, PATRONO D’ITALIA. ALLE 9.45 E’

PREVISTA , IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI, LA DEPOSIZIONE DI UN OMAGGIO

FLOREALE PRESSO IL MONUMENTO DEL SANTO.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

