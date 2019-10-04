Traffico Roma del 04-10-2019 ore 10:00
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SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, PERMANGONO
INCOLONNAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA CASSIA VEIENTANA E CASAL
DEL MARMO. A.
RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA
ARDEATINA.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E VIA BASSANO
ROMANO E PIU’ AVANTI TRA VIA BARBARANO ROMANO E VIA DEI DUE PONTI IN
DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE DALLA NOMENTANA ALLA VIA SALARIA. IN
DIREZIONE STADIO
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA CASAL DEL MARMO E VIA
GIUSEPPE BARELLAI VERSO IL CENTRO
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA ALLA
TANGENZIALE EST.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PIAZZALE CLODIO.
STESSA SITUAZIONE IN VIA CASILINA NEI PRESSI DI VIA ANGELO BERARDI.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE AL TUFELLO IN VIA DELLE ISOLE CURZONALE
NEI PRESSI DI VIA MONTE PETROSO
MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA IN CENTRO DEI LAVORATORI WHIRLPOOL. IL CORTEO
E’ PARTITO ALLE 09 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E’ ARRIVATO IN VIA MOLISE
NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI
DISAGI SINO ALLE ORE 14.00. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS DI ZONA.
OGGI SI FESTEGGIA SAN FRANCESCO D’ASSISI, PATRONO D’ITALIA. ALLE 9.45 E’
INIZIATA UNA CERIMONIA , IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI, CON LA
DEPOSIZIONE DI UN OMAGGIO FLOREALE PRESSO LA STATUA DEL SANTO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma