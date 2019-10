Traffico Roma del 04-10-2019 ore 11:30

A MONTESPACCATO , PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA CORNELIA TRA VIA PIETRO

D’ABANO E VIA CUNICO. CHI PROVIENE DA BOCCEA DEVE SVOLTARE IN VIA PIETRO

D’ABANO, MENTRE COLORO CHE PROVENGONO DA VIA MAGLIANELLA DEVONO SVOLTARE IN

VIA GATTINARA.

TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA

E LARGO AGOSTINO GEMELLI.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE

VERSO SAN GIOVANNI.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A SAN BASILIO IN VIA FABRIANOALL’ALTEAZZA

DI VIA FIUMINATA.

RALLENTAMENTI E CODE SULLLA VIA CASILINA TRA VIA ENRICO DELL’ACQUA E

VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA VERSO IL CENTRO CITTA’.

CI SPOSTIAMO A POMEZIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA PER UN ALTRO INCIDENTE IN

VIA DELLA SOLFATARA TRA VIA TORREMAGGIORE E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE

DELLA VIA PONTINA.

MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA IN CENTRO DEI LAVORATORI WHIRLPOOL. IL CORTEO

E’ PARTITO ALLE 09 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA SI STA’ PORTANDO IN VIA

MOLISE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

POSSIBILI DISAGI SINO ALLE ORE 14.00. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS DI ZONA.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma