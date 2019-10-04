Traffico Roma del 04-10-2019 ore 13:30
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SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO
DELL’APPIA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI
RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA ROMANINA.. 2 INCIDENTI
SU VIA NOMENTANA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA VAL D’OSSOLA UN ALTRO
INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO ALGAROTTI .
SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA
CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ROMA..
ANCORA IN SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE DEI LAVORATORI WHIRLPOOL. IL CORTEO
E’ PARTITO ALLE 09 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA SI STA’ GIUNGENDO IN VIA
MOLISE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
POSSIBILI DISAGI SINO ALLE ORE 14.00. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS DI ZONA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma