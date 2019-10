Traffico Roma del 04-10-2019 ore 14:30

SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO

DELL’APPIA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI

RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA ROMANINA.. 2 INCIDENTI

SU VIA NOMENTANA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA VAL D’OSSOLA UN ALTRO

INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO ALGAROTTI .

SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA

CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ROMA..

ANCORA IN SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE DEI LAVORATORI WHIRLPOOL. IL CORTEO

E’ PARTITO ALLE 09 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA SI STA’ GIUNGENDO IN VIA

MOLISE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

POSSIBILI DISAGI SINO ALLE ORE 14.00. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS DI ZONA.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma