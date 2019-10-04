Traffico Roma del 04-10-2019 ore 16:30
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SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO
DELLA CASSIA BIS E LA SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA
ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA ROMANINA.
PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI ALL’ALTEZZA
DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE NELLE DUE DIREZIONI, PER UN ALTRO
INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA ADA E VIA DI PONTE
SALARIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE VIA SALARIA, ALTRI
RALLENTAMENTI SU VIALE DI TOR DIQUINTO TRA VIA DEL FORO ITALICO E PONTE
MILVIO NELLE DUE DIREZIONI..
NEL QUARTIERE MONTEVERDE SEGNALIAMO LA RIAPERTURA DI VIA ALESSANDRO
ALGARDI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma