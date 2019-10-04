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Traffico Roma del 04-10-2019 ore 17:00

di - 04 Ottobre 2019 - 17:00

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SUL RACCORDO ANUALRE  RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO 
DELLA CASSIA BIS E LA SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA
ESTERNA RALLENTAMENTI  DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA ROMANINA.
UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA VIA ISACCO
NEWTON E LA VIA OSTIENSE IN DIREZIONE DELLA VIA MAGLIANA.
PER UN  INCIDENTE RALLENTAMENTI  SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI ALL’ALTEZZA
DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE NELLE DUE DIREZIONI,  
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO  RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE VIA SALARIA, ALTRI
RALLENTAMENTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO TRA VIA DEL FORO ITALICO E PONTE
MILVIO  NELLE DUE DIREZIONI., infine sul tratto urbano della A24 SI
RALLENTA DA PRTONACCIO FINO ALLA TANGENZIALE EST.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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