Traffico Roma del 04-10-2019 ore 18:00

SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO

DIRAMAZIONE ROMA NORD FINO ALLO SVINCOLO CON LA A24 ROMA TERAMO, IN

CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO

PER FIUMICINO FINO ALLA ROMANINA.

UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA VIA ISACCO

NEWTON E LA VIA OSTIENSE IN DIREZIONE DELLA VIA MAGLIANA.

PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI

VIALE DELL’OCEANO PACIFICO.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE VIA SALARIA, ALTRI

RALLENTAMENTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO TRA VIA DEL FORO ITALICO E PONTE

MILVIO NELLE DUE DIREZIONI., infine sul tratto urbano della A24 SI

RALLENTA DA VIA DEI FIORENTINI FINO ALLA TANGENZIALE EST.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma