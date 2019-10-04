Traffico Roma del 04-10-2019 ore 19:30
Più informazioni su
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO
ANULARE, TRA CASSIA E SALARIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO È MAGGIORMENTE
CONCENTRATO TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO, TRA
LA TANGENZIALE EST E VIALE PALMIRO TOGLIATTI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SU VIA DEL FORO ITALICO, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA CORSO DI FRANCIA A VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; SULLA STESSA DIREZIONE TRAFFICATA ANCHE LA
TANGENZIALE EST, DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.
IN ZONA PIETRALATA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON UN AUTO RIBALTATA IN VIA
MATTEO TONDI ALTEZZA VIA LUDOVICO PASINI. DISAGI AL TRAFFICO PER LA STESSA
CAUSA ANCHE A PRIMAVALLE, LUNGO VIA DI TORREVECCHIA, VICINO VIA VINCENZO
VIARA DE RICCI.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN TERZO INCIDENTE SU VIALE GUGLIELMO MARCONI.
RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA SU VIA FLAMINA NUOVA, VIA CASSIA E VIA
SALARIA. TRAFFICO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DA VIA DI MEZZOCAMMINO E
VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO 800.18.34.34 PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL
TRAFFICO IN TEMPO REALE.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
———————–
AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma