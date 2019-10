Traffico Roma del 04-10-2019 ore 19:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO

ANULARE, TRA CASSIA E SALARIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO È MAGGIORMENTE

CONCENTRATO TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO, TRA

LA TANGENZIALE EST E VIALE PALMIRO TOGLIATTI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SU VIA DEL FORO ITALICO, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA CORSO DI FRANCIA A VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; SULLA STESSA DIREZIONE TRAFFICATA ANCHE LA

TANGENZIALE EST, DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.

IN ZONA PIETRALATA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON UN AUTO RIBALTATA IN VIA

MATTEO TONDI ALTEZZA VIA LUDOVICO PASINI. DISAGI AL TRAFFICO PER LA STESSA

CAUSA ANCHE A PRIMAVALLE, LUNGO VIA DI TORREVECCHIA, VICINO VIA VINCENZO

VIARA DE RICCI.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN TERZO INCIDENTE SU VIALE GUGLIELMO MARCONI.

RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA SU VIA FLAMINA NUOVA, VIA CASSIA E VIA

SALARIA. TRAFFICO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DA VIA DI MEZZOCAMMINO E

VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

