Traffico Roma del 04-10-2019 ore 20:00

CODE PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA

CASSIA BIS A VIA SALARIA; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA TIBURTINA ALLA

PRENESTINA E DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA VIA APPIA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA

TUSCOLANA.

A PIETRALATA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA MATTEO TONDI ALL’ALTEZZA DI

VIA LUDOVICO PASINI.

A PRIMAVALLE DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE LUNGO VIA DI TORREVECCHIA

ALL’ALTEZZA VIA VINCENZO VIARA DE RICCI.

TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DA ROMA, SU VIA FLAMINA

NUOVA, VIA CASSIA E VIA SALARIA.

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN

DIREZIONE DI VIA SALARIA; PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST

RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTERNSE IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI. SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA.

CODE A TRATTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI

ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma