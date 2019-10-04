Traffico Roma del 04-10-2019 ore 20:00
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CODE PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA
CASSIA BIS A VIA SALARIA; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA TIBURTINA ALLA
PRENESTINA E DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA VIA APPIA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA
TUSCOLANA.
A PIETRALATA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA MATTEO TONDI ALL’ALTEZZA DI
VIA LUDOVICO PASINI.
A PRIMAVALLE DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE LUNGO VIA DI TORREVECCHIA
ALL’ALTEZZA VIA VINCENZO VIARA DE RICCI.
TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DA ROMA, SU VIA FLAMINA
NUOVA, VIA CASSIA E VIA SALARIA.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN
DIREZIONE DI VIA SALARIA; PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTERNSE IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI. SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA.
CODE A TRATTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma