Traffico Roma del 04-10-2020 ore 07:30

Luceverde Roma buona domenica e Ben ritrovati all’ascolto traffico scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale in programma oggi ad Ostia in occasione dei festeggiamenti in onore della Regina Pacis previste chiusura traffico su via Vincenzo Vannutelli tra Piazza Regina Pacis e via Cardinal Ginnasi deviazioni per le linee bus di zona firmata l’ordinanza che rende obbligatorio nella regione Lazio l’uso della mascherina anche all’aperto su tutto il territorio regionale sono esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni chi fa attività sportiva o motoria e le persone con patologie incompatibili con l’uso della mascherina prevista una multa di €400 per coloro che non la indosseranno per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it La Marina riccomi è tutto a più tardi un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma