Traffico Roma del 04-11-2019 ore 07:30
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CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA
LE USCITE CASILINA E APPIA E CODE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE
ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST
CODE IN ENTRATA ALLA CAPITALE SULLA FLAMIINIA SULLA SALARIA, IN PARTICOLARE
SULLA PONTINA SI STA IN CODA DA POMEZIA A CASTEL ROMANO E PIU AVANTI DA TOR
DE CENCI A VIA CARLO LEVI
DA OGGI , IN OCCASIONE DEL GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE
IN PIAZZA VENEZIA E’ PREVISTO LO SCENARIO DELLE CELEBRAZIONI ALLA PRESENZA
DEL CAPO DELLO STATO, DEL MINISTRO DELLA DIFESA E DELLE AUTORITÀ CIVILI E
MILITARI PER RENDERE OMAGGIO AL MILITE IGNOTO. DISAGI IN TUTTA LA ZONA.
PER CHI SI SPOSTA SULLA METRO A, E’ CHIUSA STAZIONE MANZONI, I TRENI
TRANSITANO SENZA FERMARSI PER UN GUASTO TECNICO, SI CONSIGLIA DI
UTILIZZARE LE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma