Traffico Roma del 04-11-2019 ore 08:00

CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA

LE USCITE CASILINA E APPIA, IN CARREGGIATA ESTENRA CODE TRA LA BOCCEA E

L’AURELIA E TRA L’AS CASILINA ED IL BIVIO ER LA A24 E CODE IN ENTRATA AL

RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST

CODE IN ENTRATA ALLA CAPITALE SULLA FLAMIINIA SULLA SALARIA, IN PARTICOLARE

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI DA POMEZIA A CASTEL ROMANO E CODE DA

TOR DE CENCI A VIA CARLO LEVI



DA OGGI , IN OCCASIONE DEL GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE

IN PIAZZA VENEZIA PREVISTE LE CELEBRAZIONI PER RENDERE OMAGGIO AL MILITE

IGNOTO. DALLE 7, CHIUSE VIA DEI FORI IMPERIALI, DA LARGO CORRADO RICCI A

PIAZZA VENEZIA E DIVERSE ALTRE VIE . CON LE CHIUSURE SARÀ TRASFORMATA A

DOPPIO SENSO DI MARCIA LA VIABILITÀ DI VIA DEL PLEBISCITO ED VIA DEL

CORSO,E’ CONSENTITO IL PASSAGGIO DEI BUS. DEVIATE LE NUMEROSE LINEE

DELLA ZONA



PER CHI SI SPOSTA SULLA METRO A, E’ CHIUSA STAZIONE MANZONI, I TRENI

TRANSITANO SENZA FERMARSI PER UN GUASTO TECNICO, SI CONSIGLIA DI

UTILIZZARE LE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma