Traffico Roma del 04-11-2019 ore 08:00
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CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA
LE USCITE CASILINA E APPIA, IN CARREGGIATA ESTENRA CODE TRA LA BOCCEA E
L’AURELIA E TRA L’AS CASILINA ED IL BIVIO ER LA A24 E CODE IN ENTRATA AL
RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST
CODE IN ENTRATA ALLA CAPITALE SULLA FLAMIINIA SULLA SALARIA, IN PARTICOLARE
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI DA POMEZIA A CASTEL ROMANO E CODE DA
TOR DE CENCI A VIA CARLO LEVI
DA OGGI , IN OCCASIONE DEL GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE
IN PIAZZA VENEZIA PREVISTE LE CELEBRAZIONI PER RENDERE OMAGGIO AL MILITE
IGNOTO. DALLE 7, CHIUSE VIA DEI FORI IMPERIALI, DA LARGO CORRADO RICCI A
PIAZZA VENEZIA E DIVERSE ALTRE VIE . CON LE CHIUSURE SARÀ TRASFORMATA A
DOPPIO SENSO DI MARCIA LA VIABILITÀ DI VIA DEL PLEBISCITO ED VIA DEL
CORSO,E’ CONSENTITO IL PASSAGGIO DEI BUS. DEVIATE LE NUMEROSE LINEE
DELLA ZONA
PER CHI SI SPOSTA SULLA METRO A, E’ CHIUSA STAZIONE MANZONI, I TRENI
TRANSITANO SENZA FERMARSI PER UN GUASTO TECNICO, SI CONSIGLIA DI
UTILIZZARE LE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma