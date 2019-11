Traffico Roma del 04-11-2019 ore 09:00

CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE

TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E PER TRAFFICO TRA LA NOMENTANA ED IL BIVIO

PER LA A24 IN CARREGGIATA ESTENRA CODE TRA LA BOCCEA E LA VIA DEL MARE,

TRA L’AS CASILINA ED IL BIVIO ER LA A24 E CODE RESIDUE IN ENTRATA AL

RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA

MAGLIANA IN DIREZIONE EUR.

CODE IN ENTRATA ALLA CAPITALE SULLA PONTINA CODE DA TOR DE CENCI A VIA

CARLO LEVI

PARTE OGGI ACHE PER I VEICOLI DIESEL EURO 3 IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

PERMANENTE NELLA ZTL ANELLO FERROVIARIO, CHE INCLUDE LE ZONE CENTRALI E

SEMICENTRALI DELLA CITTÀ.

IL PROVVEDIMENTO E’ IN VIGORE 24 ORE SU 24 NEI GIORNI FERIALI, FESTIVI

INFRASETTIMANALI ESCLUSI.

PER CHI SI SPOSTA SULLA METRO A, E’ CHIUSA STAZIONE MANZONI, I TRENI

TRANSITANO SENZA FERMARSI PER UN GUASTO TECNICO, SI CONSIGLIA DI

UTILIZZARE LE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI



