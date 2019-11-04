Traffico Roma del 04-11-2019 ore 09:00
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CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE
TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E PER TRAFFICO TRA LA NOMENTANA ED IL BIVIO
PER LA A24 IN CARREGGIATA ESTENRA CODE TRA LA BOCCEA E LA VIA DEL MARE,
TRA L’AS CASILINA ED IL BIVIO ER LA A24 E CODE RESIDUE IN ENTRATA AL
RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA
MAGLIANA IN DIREZIONE EUR.
CODE IN ENTRATA ALLA CAPITALE SULLA PONTINA CODE DA TOR DE CENCI A VIA
CARLO LEVI
PARTE OGGI ACHE PER I VEICOLI DIESEL EURO 3 IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
PERMANENTE NELLA ZTL ANELLO FERROVIARIO, CHE INCLUDE LE ZONE CENTRALI E
SEMICENTRALI DELLA CITTÀ.
IL PROVVEDIMENTO E’ IN VIGORE 24 ORE SU 24 NEI GIORNI FERIALI, FESTIVI
INFRASETTIMANALI ESCLUSI.
PER CHI SI SPOSTA SULLA METRO A, E’ CHIUSA STAZIONE MANZONI, I TRENI
TRANSITANO SENZA FERMARSI PER UN GUASTO TECNICO, SI CONSIGLIA DI
UTILIZZARE LE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma