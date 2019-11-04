Traffico Roma del 04-11-2019 ore 09:30
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LUNGHE CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA
DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA, LE USCITE CASILINA E ROMA FIUMICINO
, IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE CODE TRA LA PISANA LA VIA DEL
MARE E PER TRAFFICO TRA L’ARDEATINA E L’APPIA, TRA LA CASILINA E LA
TIBURTINA E CODE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST, FILE ANCHE IN USCITA DA TOR CERVARA.E SULLA TANGENZIALE CODE ALL’ALT
DELLA SALARIA IN AMBO I SENSI DI MARCIA E TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE
CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
SULLA PONTINA CODE DA TOR DE CENCI A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
PER INCIDENTE CODE SULLA ROMA FIUMICINO DALLA C.COLOMBO A VIA DELLA
MAGLIANA IN USCITA DA ROMA
DA OGGI , IN OCCASIONE DEL GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE
IN PIAZZA VENEZIA PREVISTE LE CELEBRAZIONI PER RENDERE OMAGGIO AL MILITE
IGNOTO. DALLE 7, CHIUSE VIA DEI FORI IMPERIALI, DA LARGO CORRADO RICCI A
PIAZZA VENEZIA E DIVERSE ALTRE VIE . CON LE CHIUSURE SARÀ TRASFORMATA A
DOPPIO SENSO DI MARCIA LA VIABILITÀ DI VIA DEL PLEBISCITO ED VIA DEL
CORSO,E’ CONSENTITO IL PASSAGGIO DEI BUS. DEVIATE LE NUMEROSE LINEE
DELLA ZONA
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma