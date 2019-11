Traffico Roma del 04-11-2019 ore 10:00

RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA

LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA, TRA LE USCITE CASILINA E ROMA FIUMICINO ,

IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, TRA

LA CASILINA E LA TIBURTINA E CODE RESTANO IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA

DIRAMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST, FILE ANCHE IN USCITA DA TOR CERVARA

SULLA TANGENZIALE CODE ALL’ALT DELLA SALARIA IN AMBO I SENSI DI MARCIA E

TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.

SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE DA TOR DE CENCI ALLA COLOMBO CON FILE

FINO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO

IN CITTA’ UN INCIDENTE SI SEGNALA CON RALLENTAMENTI IN VIA TUSCOLANA TRA

VIA DELLE CAPANNELLE ED IL RACCORDO E SU VIA GALLIA ALL’INTERSEZIONE CON

VIA APULIA .

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA NUOVA IN PROSSIMITA DI VIA DEI

DUE PONTI

PER LAVORI CODE SULLA ROMA FIUMICINO DALLA C.COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA

IN USCITA DA ROMA E RALLENTAMENTI DA PARCO DEI MEDICI A VA DELLA MAGLIANA

VERSO L’EUR.

PER CHI SI VIAGGIA SULLA METRO A, E’ CHIUSA STAZIONE MANZONI, I TRENI

TRANSITANO SENZA FERMARSI PER UN GUASTO TECNICO, SI CONSIGLIA DI

UTILIZZARE LE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI

