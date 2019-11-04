Traffico Roma del 04-11-2019 ore 10:00
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RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA
LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA, TRA LE USCITE CASILINA E ROMA FIUMICINO ,
IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, TRA
LA CASILINA E LA TIBURTINA E CODE RESTANO IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA
DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST, FILE ANCHE IN USCITA DA TOR CERVARA
SULLA TANGENZIALE CODE ALL’ALT DELLA SALARIA IN AMBO I SENSI DI MARCIA E
TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE DA TOR DE CENCI ALLA COLOMBO CON FILE
FINO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
IN CITTA’ UN INCIDENTE SI SEGNALA CON RALLENTAMENTI IN VIA TUSCOLANA TRA
VIA DELLE CAPANNELLE ED IL RACCORDO E SU VIA GALLIA ALL’INTERSEZIONE CON
VIA APULIA .
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA NUOVA IN PROSSIMITA DI VIA DEI
DUE PONTI
PER LAVORI CODE SULLA ROMA FIUMICINO DALLA C.COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA
IN USCITA DA ROMA E RALLENTAMENTI DA PARCO DEI MEDICI A VA DELLA MAGLIANA
VERSO L’EUR.
PER CHI SI VIAGGIA SULLA METRO A, E’ CHIUSA STAZIONE MANZONI, I TRENI
TRANSITANO SENZA FERMARSI PER UN GUASTO TECNICO, SI CONSIGLIA DI
UTILIZZARE LE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma