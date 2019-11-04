Traffico Roma del 04-11-2019 ore 12:30
Più informazioni su
TRAFFICO TORNATO REGOLARE SUL GRA,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DA PORTONACCIO A TOGLIATTI E
SULLA TANGENZIALE CODE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 VERSO SAN
GIOVANNI.
SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE RESTANO DA VIA DI DECIMA A TOR DE
CENCI.
IN CITTA’ UN INCIDENTE SI SEGNALA ALLE PORTE DI ROMA SULLA C.COLOMBO TRA
VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA. ALTRO INCIDENTE CON
RALLENTAMENTI INVIA GALLIA ALL’INTERSEZIONE CON VIA APULIA .
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA NUOVA IN PROSSIMITA DI VIA DEI
DUE PONTI SULLA BOCCEA UN NUOVO INCIDENTE CON TRAFFICO A RILENTO
ALL’ALTEZZA DI VIA GREGORIO XI
ATTENZIONE CHIUSO PERCHE’ ALLAGATO IL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE TIBURTINA
ALL’ALTEZZA DELLA VIA TIBURTINA VERSO IL RACCORDO; A SAN PAOLO CHIUSA PER
ALLAGAMENTO VIALE GIUSTINIANO IMPERATORE, ALL’ALTEZZA DEL VICOLO PER VIA
DI GROTTA PERFETTA
RICORDIAMO DA STAMTTINA SULLA METRO A, E’ CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO LA
STAZIONE MANZONI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, SI CONSIGLIA DI
UTILIZZARE LE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma