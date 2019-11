Traffico Roma del 04-11-2019 ore 12:30

TRAFFICO TORNATO REGOLARE SUL GRA,

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DA PORTONACCIO A TOGLIATTI E

SULLA TANGENZIALE CODE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 VERSO SAN

GIOVANNI.

SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE RESTANO DA VIA DI DECIMA A TOR DE

CENCI.

IN CITTA’ UN INCIDENTE SI SEGNALA ALLE PORTE DI ROMA SULLA C.COLOMBO TRA

VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA. ALTRO INCIDENTE CON

RALLENTAMENTI INVIA GALLIA ALL’INTERSEZIONE CON VIA APULIA .

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA NUOVA IN PROSSIMITA DI VIA DEI

DUE PONTI SULLA BOCCEA UN NUOVO INCIDENTE CON TRAFFICO A RILENTO

ALL’ALTEZZA DI VIA GREGORIO XI

ATTENZIONE CHIUSO PERCHE’ ALLAGATO IL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE TIBURTINA

ALL’ALTEZZA DELLA VIA TIBURTINA VERSO IL RACCORDO; A SAN PAOLO CHIUSA PER

ALLAGAMENTO VIALE GIUSTINIANO IMPERATORE, ALL’ALTEZZA DEL VICOLO PER VIA

DI GROTTA PERFETTA

RICORDIAMO DA STAMTTINA SULLA METRO A, E’ CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO LA

STAZIONE MANZONI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, SI CONSIGLIA DI

UTILIZZARE LE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI

