Traffico Roma del 04-11-2019 ore 13:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLLO DEL RACCORDO ANUALRE
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI
DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO, RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
ALLAGATO IL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE TIBURTINA ALL’ALTEZZA DELLA VIA
TIBURTINA IN DIREZIONE RACCORDO; PRUDENZA NELLA GUIDA.
A SAN PAOLO CHIUSO PER ALLAGAMENTO VIALE GIUSTINIANO IMPERATORE,
ALL’ALTEZZA DEL VICOLO PER VIA DI GROTTA PERFETTA.
DA QUESTA MATTINA SULLA METRO A, E’CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE
MANZONI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE
STAZIONI DI VITTORIO EMANUELE E DI SAN GIOVANNI.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma