Traffico Roma del 04-11-2019 ore 15:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLLO DEL RACCORDO ANUALRE.

AL NOMENTANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA APUANIA

ALL’ALTEZZA DI VIA MICHELE DI LANDO.

PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SU PIAZZALE OSTIENSE AL BIVIO

CON VIALE MARCO POLO.

INCIDENTE ANCHE SU VIA DELLA MAGLIANA: RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL

RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI

DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI.

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL

BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE DA PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.



SULLA METRO A CHIUSA PER UN GUASTO LA STAZIONE MANZONI, I TRENI TRANSITANO

SENZA FERMARSI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE STAZIONI DI VITTORIO EMANUELE

E DI SAN GIOVANNI.

