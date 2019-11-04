Traffico Roma del 04-11-2019 ore 15:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLLO DEL RACCORDO ANUALRE.
AL NOMENTANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA APUANIA
ALL’ALTEZZA DI VIA MICHELE DI LANDO.
PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SU PIAZZALE OSTIENSE AL BIVIO
CON VIALE MARCO POLO.
INCIDENTE ANCHE SU VIA DELLA MAGLIANA: RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL
RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI
DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL
BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA METRO A CHIUSA PER UN GUASTO LA STAZIONE MANZONI, I TRENI TRANSITANO
SENZA FERMARSI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE STAZIONI DI VITTORIO EMANUELE
E DI SAN GIOVANNI.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma