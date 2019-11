Traffico Roma del 04-11-2019 ore 16:30

ROMA INFOMOBILITÀ LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2019 ORE 16:15

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DA VIA

LAURENTINA AL BIVIO PER CIAMPINO.

AL NOMENTANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA APUANIA

ALL’ALTEZZA DI VIA MICHELE DI LANDO.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI

DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI.

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SULLA TANGENZIALE EST DA LARGO SETTIMIO

PASSAMONTI AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.

A SAN PAOLO ANCORA CHIUSO PER ALLAGAMENTO VIALE GIUSTINIANO IMPERATORE,

ALL’ALTEZZA DEL VICOLO PER VIA DI GROTTA PERFETTA.

DA QUESTA MATTINA SULLA METRO A, È CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE

MANZONI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE

STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma