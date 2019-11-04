Traffico Roma del 04-11-2019 ore 17:00
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DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA
LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO ED IL BIVIO CON LA A12
ROMA-CIVITAVECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO
IL TRAFFICO È BLOCCATO.
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA FALMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA VIA APPIA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA C. COLOMBO A VIA
CASILINA, A COIMPLICARE LA SITUAZIONE IN QUEST’ULTIMO TRATTO ANCHE UN
INCIDENTE.
POSSIBILI DISAGI PER INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA
SARSINA. CI TROVIAMO IN ZONA VITINIA.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SULLA TANGENZIALE EST DA LARGO SETTIMIO
PASSAMONTI AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.
DA QUESTA MATTINA SULLA METRO A, È CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE
MANZONI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE
STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma