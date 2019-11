Traffico Roma del 04-11-2019 ore 18:00

DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA

LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO ED IL BIVIO CON LA A12

ROMA-CIVITAVECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER

TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CODE PER INCIDENTE

DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD FINO A VIA NOMENTANA E RALLENTAMENTI PER

TRAFFICO DALLA CENTRALE DEL LATTE ALLA PRENESTINA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI DALLA ROMA

FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

A VITINIA CODE PER INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA SARSINA.

NELLA VICINA ZONA DI DRAGONA PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI

CIRCOLAZIONE IN VIALE DEI ROMAGNOLI ALL’ ALTEZZA DI VIALE FRÀ ANDREA DI

GIOVANNI IN DIREZIONE OSTIA.

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SULLA TANGENZIALE EST DA LARGO SETTIMIO

PASSAMONTI AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.

DA QUESTA MATTINA SULLA METRO A, È CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE

MANZONI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE

STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

