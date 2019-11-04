Traffico Roma del 04-11-2019 ore 18:00
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DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA
LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO ED IL BIVIO CON LA A12
ROMA-CIVITAVECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CODE PER INCIDENTE
DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD FINO A VIA NOMENTANA E RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO DALLA CENTRALE DEL LATTE ALLA PRENESTINA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI DALLA ROMA
FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
A VITINIA CODE PER INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA SARSINA.
NELLA VICINA ZONA DI DRAGONA PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI
CIRCOLAZIONE IN VIALE DEI ROMAGNOLI ALL’ ALTEZZA DI VIALE FRÀ ANDREA DI
GIOVANNI IN DIREZIONE OSTIA.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SULLA TANGENZIALE EST DA LARGO SETTIMIO
PASSAMONTI AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.
DA QUESTA MATTINA SULLA METRO A, È CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE
MANZONI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE
STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma