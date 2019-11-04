Traffico Roma del 04-11-2019 ore 18:30
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DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO PER UN GRAVE INCIDENTE SI È RESA
NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO ED IL BIVIO
CON LA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE FIUMICINO; INCOLONNAMENTI IN
DIREZIONE ROMA.
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CODE PER INCIDENTE
DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD FINO A VIA NOMENTANA E RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO DALLA CENTRALE DEL LATTE A VIA PRENESTINA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI DALLA ROMA
FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA TOR CERVARA A
VIALE TOGLIATTI IN ENTRATA IN CITTÀ .
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA IN DIREZIONE
STADIO OLIMPICO E DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI.
SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI
TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.
DA QUESTA MATTINA SULLA METRO A, È CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE
MANZONI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE
STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34..
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma