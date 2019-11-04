Traffico Roma del 04-11-2019 ore 19:30
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ANCORA DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO PER UN GRAVE INCIDENTE SI È
RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO ED IL
BIVIO CON LA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE FIUMICINO; INCOLONNAMENTI
A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE.
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, E DALLA BUFALOTTA ALLA VIA APPIA
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI DALLA ROMA
FIUMICINO A VIA ARDEATINA.
TRAFFICO INTENSO CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA TIBURTINA A VIA
SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO E DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA
MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL
BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.
CODE SULLA VIA C. COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE IN
DIREZIONE OSTIA.
DA QUESTA MATTINA SULLA METRO A, È CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE
MANZONI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE
STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma