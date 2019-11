Traffico Roma del 04-11-2019 ore 19:30

ANCORA DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO PER UN GRAVE INCIDENTE SI È

RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO ED IL

BIVIO CON LA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE FIUMICINO; INCOLONNAMENTI

A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE.

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER

TRAFFICO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, E DALLA BUFALOTTA ALLA VIA APPIA

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI DALLA ROMA

FIUMICINO A VIA ARDEATINA.

TRAFFICO INTENSO CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA TIBURTINA A VIA

SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO E DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA

MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL

BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.

CODE SULLA VIA C. COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE IN

DIREZIONE OSTIA.

DA QUESTA MATTINA SULLA METRO A, È CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE

MANZONI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE

STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma