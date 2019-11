Traffico Roma del 04-11-2019 ore 20:00

RIAPERTA L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO, IN PRECEDENZA CHIUSA TRA L’AEROPORTO

DI FIUMICINO ED IL BIVIO CON LA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE

FIUMICINO PER UN GRAVE INCIDENTE ; ANCORA CODE IN QUESTO TRATTO.

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO

DALLA ROMA FIUMICINO A VIA ARDEATINA.

AL TUSCOLANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE PROPRIO SU VIA

TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA PATRICA IN DIREZIONE CENTRO

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA

SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO NELLE STESSA DIREZIONE CODE

DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO SULLA VIA C. COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA

DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

ANCORA CHIUSA SULLA METRO A, LA STAZIONE MANZONI PER UN GUASTO TECNICO; I

TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE STAZIONI

VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma