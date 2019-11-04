Traffico Roma del 04-11-2019 ore 20:00
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RIAPERTA L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO, IN PRECEDENZA CHIUSA TRA L’AEROPORTO
DI FIUMICINO ED IL BIVIO CON LA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE
FIUMICINO PER UN GRAVE INCIDENTE ; ANCORA CODE IN QUESTO TRATTO.
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO
DALLA ROMA FIUMICINO A VIA ARDEATINA.
AL TUSCOLANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE PROPRIO SU VIA
TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA PATRICA IN DIREZIONE CENTRO
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA
SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO NELLE STESSA DIREZIONE CODE
DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO SULLA VIA C. COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA
DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
ANCORA CHIUSA SULLA METRO A, LA STAZIONE MANZONI PER UN GUASTO TECNICO; I
TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE STAZIONI
VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma