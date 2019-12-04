Traffico Roma del 04-12-2019 ore 07:30
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TRAFFICO INTENSO E CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO
ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA.
INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO ANULARE E
LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.
DIFFICOLTÀ SULLA STATALE PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, FILE TRA POMEZIA
E VIA DI PRATICA, VERSO ROMA.
SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, SI REGISTRANO CODE SULLA STATALE FLAMINIA TRA
IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI.
FILE ANCHE LUNGO LA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE
VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO IN FILA ANCHE LUNGO LA STATALE AURELIA A PARTIRE DAL RACCORDO
ANULARE A VIA DEI MAFFEI, VERSO LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA.
NEL QUARTIERE PARIOLI, DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI IN VIA ADELAIDE
RISTORI, OGGI E DOMANI DALLE 8.30 ALLE 17.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma