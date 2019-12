Traffico Roma del 04-12-2019 ore 08:00

TRAFFICO CHE SI VÀ SENSIBILMENTE INTENSIFICANDO, IN INGRESSO IN CITTÀ.

CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA

CASILINA E VIA ARDEATINA.

RALLENTAMENTI POI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA IL BIVIO A24 E LA

DIRAMAZIONE PER FIRENZE, ED ANCORA TRA VIA TRIONFALE E LA PISANA.

INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA SETTECAMIN E LA

TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SI REGISTRA ANCHE UN INCIDENTE, IN

CORRISPONDENZA DI VIA DI TOR CERVARA.

CODE LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI

VERSO LO STADIO OLIMPICO.

DIFFICOLTÀ SULLA STATALE PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRAFFICO IN CODA

TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA, VERSO ROMA.

SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, SI REGISTRANO CODE SULLA STATALE FLAMINIA TRA

IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI.

FILE ANCHE LUNGO LA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST.

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE

VERSO IL CENTRO.

TRAFFICO IN FILA ANCHE LUNGO LA STATALE AURELIA A PARTIRE DAL RACCORDO

ANULARE A VIA DEI MAFFEI, VERSO LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA.

DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA IL

RACCORDO ANULARE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR.



AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma