Traffico Roma del 04-12-2019 ore 08:00
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TRAFFICO CHE SI VÀ SENSIBILMENTE INTENSIFICANDO, IN INGRESSO IN CITTÀ.
CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA
CASILINA E VIA ARDEATINA.
RALLENTAMENTI POI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA IL BIVIO A24 E LA
DIRAMAZIONE PER FIRENZE, ED ANCORA TRA VIA TRIONFALE E LA PISANA.
INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA SETTECAMIN E LA
TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SI REGISTRA ANCHE UN INCIDENTE, IN
CORRISPONDENZA DI VIA DI TOR CERVARA.
CODE LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI
VERSO LO STADIO OLIMPICO.
DIFFICOLTÀ SULLA STATALE PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRAFFICO IN CODA
TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA, VERSO ROMA.
SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, SI REGISTRANO CODE SULLA STATALE FLAMINIA TRA
IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI.
FILE ANCHE LUNGO LA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE
VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO IN FILA ANCHE LUNGO LA STATALE AURELIA A PARTIRE DAL RACCORDO
ANULARE A VIA DEI MAFFEI, VERSO LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA.
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma