Traffico Roma del 04-12-2019 ore 08:30
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SEMPRE DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA STATALE PONTINA, A CAUSA DI UN
INCIDENTE IL TRAFFICO È IN CODA DA POMEZIA NORD A VIA DI PRATICA.
FILE ANCHE TRA VIA DI VALLERANO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, TUTTO VERSO
IL CENTRO.
SUL RACCORDO ANULARE, FILE TRA LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE E VIA NOMENTANA,
E CODE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE A TRATTI, TRA IL BIVIO
DELLA A24 E QUELLO DELLA DIRAMAZIONE PER FIRENZE, ED ANCORA TRA VIA DELLA
MAGLIANA E VIA OSTIENSE.
INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO ANULARE E
LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.
CODE LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA DI TOR DI
QUINTO, VERSO LO STADIO OLIMPICO.
SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, SI REGISTRANO CODE SULLA STATALE FLAMINIA TRA
IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI.
FILE ANCHE LUNGO LA SALARIA, TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA, TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA,
SEMPRE VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO IN FILA ANCHE LUNGO LA STATALE AURELIA, A PARTIRE DAL RACCORDO
ANULARE ALLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA, VERSO VIA BALDO DEGLI UBALDI.
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE EUR.
A MONTEVERDE VECCHIO DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE IN VIA FRATELLI BONNET, IN
CORRISPONDENZA DI VIA DELLE MURA GIANICOLENSI.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma