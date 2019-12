Traffico Roma del 04-12-2019 ore 09:00

SEMPRE DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA STATALE PONTINA, A CAUSA DI UN

INCIDENTE IL TRAFFICO È IN CODA DA POMEZIA NORD A VIA DI PRATICA.

FILE ANCHE TRA VIA DI VALLERANO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, TUTTO VERSO

IL CENTRO.

SUL RACCORDO ANULARE, FILE TRA LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE E VIA NOMENTANA,

E CODE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE A TRATTI, TRA IL BIVIO

DELLA A24 E QUELLO DELLA DIRAMAZIONE PER FIRENZE, ED ANCORA TRA VIA DELLA

MAGLIANA E VIA OSTIENSE.

INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO ANULARE E

LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.

CODE LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA DI TOR DI

QUINTO, VERSO LO STADIO OLIMPICO.

SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, SI REGISTRANO CODE SULLA STATALE FLAMINIA TRA

IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI.

FILE ANCHE LUNGO LA SALARIA, TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST.

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA, TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA,

SEMPRE VERSO IL CENTRO.

TRAFFICO IN FILA ANCHE LUNGO LA STATALE AURELIA, A PARTIRE DAL RACCORDO

ANULARE ALLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA, VERSO VIA BALDO DEGLI UBALDI.

DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA IL

RACCORDO ANULARE E VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE EUR.

A MONTEVERDE VECCHIO DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE IN VIA FRATELLI BONNET, IN

CORRISPONDENZA DI VIA DELLE MURA GIANICOLENSI.

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma