Traffico Roma del 04-12-2019 ore 09:30
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SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA SI REGISTRANO CODE A TRATTI
TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI ED IL BIVIO A24, ED ANCORA TRA VIA CASILINA E
VIA OSTIENSE.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, SI REGISTRANO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA
PISANA E LA VIA APPIA, ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA.
INCOLONNATO IL TRAFFICO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL
RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO, E TRA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI ED IL RACCORDO, IN DIREZIONE TIVOLI.
TRAFFICO INTENSO E CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, TRA IL BIVIO A24 E VIA
TIBURTINA E TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO
OLIMPICO.
CODE ANCHE TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE, ANCHE PER
INCIDENTE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
INCIDENTE LUNGO VIA CASSIA IN CORRISPONDENZA DI VIA DELLA STORTA,
RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
IN INGRESSO IN CITTÀ, SI REGISTRANO CODE SULLA STATALE FLAMINIA TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI.
FILE ANCHE LUNGO LA SALARIA, QUI ANCHE PER LAVORI IN CORSO, TRA VILLA SPADA
E LA TANGENZIALE EST.
E SU VIA DEI PRATI FISCALI, PROPRIO IN CORRISPONDENZA DI VIA SALARIA,
INCIDENTE, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO
ANULARE E VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE EUR.
TRASPORTO PUBBLICO, LA LINEA FERROVIARIA ROMA CASSINO, A CAUSA DI UNO
SMOTTAMENTO CHE HA CAUSATO GUASTI ALLA LINEA, TRA CEPRANO E CECCANO, STA
SUBENDO DEI RITARDI PER I TRENI IN VIAGGIO.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma